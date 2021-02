L'américain Catalent Pharma reprend la biotech wallonne Delphi Genetics

Catalent Pharma reprend Delphi Genetics et va faire de Gosselies son pôle européen d'excellence en matière de thérapies géniques et cellulaires.

L’américain Catalent pharma confirme l’intérêt qu’il porte à la Belgique: le groupe pharmaceutique basé au New Jersey a conclu un accord pour la reprise de la biotech carolo Delphi Genetics. Cette opération, qui valorise la société wallonne à 55 millions de dollars, va conforter le BioPark de Gosselies comme centre majeur en matière de développement des thérapies cellulaires et géniques , des approches de la médecine aujourd'hui en pleine expansion.

Catalent Pharma en est à sa troisième acquisition dans le BioPark de Gosselies après celle de MaSTherCell et le rachat d'une filiale de Bone Therapeutics.

Delphi Genetics est l'une des plus anciennes spin-off de l'ULB. L’entreprise, qui emploie une petite quarantaine de personnes, est une CDMO (Contract Development Manufacturing Organization), c'est-à-dire une société qui signe des contrats de sous-traitance pharmaceutique. En l'occurrence, elle produit de l'ADN à façon, pour des thérapies géniques .

Une stratégie bien déterminée

L’acheteur, Catalent Pharma, n’est pas un inconnu dans le BioPark. Il s’était fait remarquer en reprenant, il y a tout juste un an, MaSTherCell , une autre CDMO de Gosselies spécialisée dans le développement et la production de matériel cellulaire, pour 315 millions de dollars. Fin octobre, le géant américain avait poursuivi ses investissements en Région wallonne avec l’acquisition, pour un montant de 12 millions d’euros, de la filiale de production de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics, située, elle aussi, au sein du Biopark.

Président et CEO de Delphi Genetics

Ces trois achats en douze mois suivent donc une stratégie bien déterminée: Catalent entend faire de Gosselies son "centre d’excellence au niveau européen pour ce qui est du marché des thérapies géniques et cellulaires", explique François Blondel, le président et CEO de Delphi Genetics. Ce dernier avait rejoint la société il y a 5 ans, lors de son renflouement par quelques actionnaires et BNP Paribas Fortis.