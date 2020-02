L'américain Catalent reprend MaSTherCell pour 315 millions de dollars

MaSTherCell, la biotech de Gosselies spécialisée dans le développement et la production de matériel cellulaire, passe dans le giron de l’américain Catalent Pharma. Coût de cette reprise: 315 millions de dollars.

Spin-off de l’ULB créée en 2011, MaSTherCell est une filiale de MaSTherCell Global , qui comprend le site belge et une implantation à Houston, au Texas. Le groupe est détenu majoritairement par Orgenesis, une biotech israélo-américaine cotée au Nasdaq, l’autre actionnaire étant Great Point Partners, un fonds d'investissement américain.

L’opération de reprise porte à la fois sur le site belge, le plus important, et celui des États-Unis. La société belge, dirigée par Denis Bedoret, avait annoncé, début 2019, un contrat de location pour une extension de 5.700 m² à Gosselies. Un investissement qui devrait permettre à l’entreprise de quadrupler la taille de ses installations existantes et d’engager quelque 250 personnes supplémentaires.