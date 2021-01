L'avenir d'Asit Biotech est dans l'imagerie médicale

Aujourd’hui, l’avenir d’Asit, qui n’est plus quasiment qu’une coquille vide, repose sur un partenariat potentiel avec le groupe français DMS Group . Déjà coté sur Euronext Paris, ce dernier aimerait bien voir sa principale division, DMS Imaging, revêtir les habits boursiers d’Asit. Cette entité vend des produits haut de gamme en imagerie médicale et occupe une niche, celle de l'ostéodensitométrie. En 2019, elle a généré un chiffre d’affaires de 30,2 millions d’euros, pour 31 millions pour l’ensemble du groupe qui compte aussi les pôles wellness et biotech.