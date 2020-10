L'avenir toujours plus incertain d'ASIT Biotech

À l'issue d'un conseil d'administration, la société biopharmaceutique belge, spécialisée dans la recherche et le développement de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, a estimé que les conditions pour transformer le préaccord annoncé le 20 septembre dernier avec le partenaire actif dans l’allergie (et qui avait notamment fondé la demande de prorogation de sursis) en un accord définitif ("binding") n'étaient pas réunies.

Selon la biotech, ses activités ne nécessitent plus la contribution de 2 profils seniors tels que ceux de Michel Baijot (CEO) et Frank Hazevoets (CFO). Dès lors, Michel Baijot a décidé de se retirer de son poste et est remplacé par Frank Hazevoets.