L'effarant parcours en bourse d’une biotech sur le départ

Après Curetis , voilà une autre biotech qui va bientôt quitter les écrans de cotation d’Euronext Bruxelles. Une biotech dont le bilan boursier relève plus du cauchemar que du rêve éveillé comme on va le voir.

Le flop Genticel

Deux ans plus tard, c’est la catastrophe: l’essai clinique de phase 2 est un échec. Aucune différence statistique n’est observée entre le traitement potentiel et le placebo. En une séance, l’action dégringole de 55% à 1,96 euro. Genticel ne vaut plus tripette et n’a plus vraiment de raison d’être. Elle décide alors de fusionner avec Genkyotex qui débarque avec son projet axé sur les inhibiteurs d’enzymes NOX.