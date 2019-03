L'efficacité du dispositif antimigraine Cefaly validée par une étude de phase III aux USA

Une étude avec plus de 600 patients aux Etats-Unis a démontré des résultats comparables entre le Cefaly et les médicaments les plus puissants dans le traitement de la migraine.

Pour le Cefaly, "nous avons voulu faire une étude clinique aussi large que pour un médicament", explique le cofondateur et CEO Pierre Rigaux . L’étude, financée sur fonds propres par l’entreprise wallonne et en attente de publication, a réuni plus de 600 patients et a été menée avec 11 centres de recherche, dont l’université de Yale. "Nous avons pris exactement le même protocole que pour les médicaments qui servent de traitement contre la migraine . Les mêmes conditions d’application, les mêmes mesures, en double aveugle versus placebo. Nous pouvons donc réellement être en situation de comparaison."

Ce n’est pas la première étude clinique réalisée avec le Cefaly. Mais les études précédentes étaient soit plus ciblées (études pilotes, études physiologiques sur le mécanisme…), soit de moindre ampleur ou réalisées dans un contexte différent (en milieu hospitalier, alors que les patients étaient à domicile pour cette phase 3). "On a procédé avec une démarche progressive, relève encore Pierre Rigaux. Au début, on a commencé à étudier une diminution de la fréquence des crises chez les patients chroniques, puis à regarder entre autre les effets sur les patients qui n’étaient pas suffisamment soulagés par les médicaments. Les études précédentes montraient que le dispositif fonctionnait, mais pas à un tel niveau. On a fait ensuite évoluer les paramètres et on a amélioré les protocoles. Pour finalement arriver à un appareil de petite taille, simple à manipuler et que le patient utilise lui-même à domicile lorsqu’il a une crise et qui lui donne une efficacité identique aux médicaments."