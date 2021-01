L’entreprise agritech Biotalys envisage une entrée en bourse

Produits phytosanitaires bio

Biotalys (ex-AgroSavfe) conçoit des agents phytosanitaires bio . Le produit dont le développement est le plus avancé vise à lutter contre la "pourriture grise" (champignon botrytis), qui se manifeste notamment par un duvet gris-blanc sur les fraises, mais aussi les aubergines, les melons, les tomates et les raisins. La société prévoit de lancer le produit sur le marché américain en 2022 .

Depuis sa constitution, Biotalys a déjà levé des capitaux à hauteur de 53 millions d’euros , auprès d’une série d’investisseurs dont l’ Agri Investment Fund (Boerenbond), la Région flamande ( PMV ) et l’investisseur en biotech Rudi Mariën . La société de capital-risque Sofinnova , le fonds interuniversitaire Qbic , la Gimv et Ackermans & van Haaren ( AvH ) y ont également injecté de l’argent. Parmi ses investisseurs, Biotalys a aussi réussi à attirer Novalis LifeSciences , le fonds de Marijn Dekkers (ex-CEO de Bayer).

Les projets boursiers de Biotalys se font jour après une année où quatre entreprises ont choisi de se faire coter sur Euronext Brussels : le spécialiste de l’apnée du sommeil et du ronflement Nyxoah, l’entreprise biotech Hyloris, l’investisseur immobilier à vocation sociale Inclusio et l’entreprise fintech Unifiedpost. Pour cette dernière, on a pu parler d’un véritable raz-de-marée puisque la demande avait été plus de six fois supérieure à l’offre.