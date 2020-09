L'entreprise limbourgeoise Globachem investit dans la spin-off de l'ULiège Hedera-22

Spin-off de l'ULiège, Hedera-22 lève plus d'un million d'euros pour accélérer le développement de son activité permettant la découverte et la production de nouvelles biomolécules.

Spin-off de l'ULiège, Hedera-22 a annoncé la levée de plus d'un million d'euros pour accélérer le développement de son activité permettant la découverte et la production de nouvelles biomolécules. Hedera-22 est une petite société qui propose depuis 2015 des services bioinformatiques de pointe dans les domaines de la santé et des biotechnologies. Au-delà de cette offre de service, elle mène, en étroite collaboration avec ULiège, le développement d’une stratégie innovante, mêlant microbiologie environnementale et bioinformatique, permettant d'accélérer et d’améliorer la découverte de nouvelles biomolécules d’intérêt thérapeutique ou agro-industriel.

Une première preuve de concept conduisant à la production de la thaxtomine, un bioherbicide prometteur, a incité la société limbourgeoise Globachem à s'intéresser à cette technologie, au point de devenir aujourd’hui un actionnaire clé de l’entreprise. Globachem est une entreprise familiale active dans la protection

des cultures. Elle aide les agriculteurs et les horticulteurs à optimiser leur production en développant une large gamme d'agents de protection des cultures innovants

et non brevetés, en les enregistrant et en les commercialisant au niveau international.

