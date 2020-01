L'estétrol de Mithra est respectueux de l'environnement

Une récente étude d'évaluation environnementale que Mithra vient de dévoiler montre en effet que l'estétrol (ou E4) est nettement plus respectueux de l'environnement que les alternatives actuellement sur le marché.

Perturbateurs endocriniens

Les œstrogènes stéroïdiens utilisés actuellement finissent par se retrouver dans les écosystèmes aquatiques, ce qui occasionne des effets indésirables importants. Ils peuvent être considérés comme des perturbateurs endocriniens (EDC) qui entraînent des effets épigénétiques et transgénérationnels.

Par exemple, l'œstrogène synthétique EE2, qui se retrouve dans la plupart des pilules anticonceptionnelles, est conçu pour résister à la dégradation et à l'inactivation. Quand il termine dans l'eau, il finit par perturber la différenciation sexuelle et modifier les comportements des adultes chez diverses espèces aquatiques .

Organismes aquatiques

En revanche, selon le professeur Patrick Kestemont, président de l'Institut de recherche Live, Earth & Environment (ILEE) de l'Université de Namur, qui a examiné l'étude, "tous les biotests effectués selon les protocoles standardisés proposés par l'OCDE et diverses réglementations européennes montrent sans ambiguïté que les effets perturbateurs endocriniens de l'estétrol sont insignifiants par rapport à ceux observés pour les œstrogènes naturels (E2) ou synthétiques (EE2), que ce soit dans les organismes aquatiques ou dans les organismes vivant dans les sédiments."

"Les Etats ambitionnent de détaxer les sociétés qui lancent des médicaments non polluants."

Pour le patron de Mithra, François Fornieri, cette étude profile tous les futurs produits de la société biopharmaceutique liégeoise comme "disruptifs". "Le caractère unique et le profil bénéfice/risque amélioré d’E4 ont déjà été prouvés. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux de découvrir que l'E4 va changer la donne, non seulement par son profil unique mais aussi par sa neutralité sur l'environnement" s'est-il réjoui en ajoutant que "les Etats ambitionnent de détaxer les sociétés qui lancent des médicaments non polluants."