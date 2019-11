L'ex-patron d'Ablynx appelé à la présidence d'Avantium

Edwin Moses préside déjà les conseils des sociétés de biotechnologie Achilles Therapeutics (Royaume-Uni), Virion Biotherapeutics (Royaume-Uni et Suisse) et Evox Therapeutics (Royaume-Uni). Il avait quitté la direction d'Ablynx en juillet 2018, lors de la reprise par Sanofi pour quelque 4 milliards d'euros.

"En tant que CEO, Edwin a contribué à la construction d'Ablynx et d'Oxford Asymmetry International. Ces sociétés ont mené avec succès leurs introductions en bourse sur le LSE, Euronext et NASDAQ, en levant plus de 500 millions d’euros de financements en actions et en emprunts", indique Tom van Aken, CEO d'Avantium dans un communiqué.