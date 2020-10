L'immunité contre le Covid-19 diminue assez rapidement, selon une étude britannique

Le nouveau coronavirus semble se comporter de manière assez similaire aux coronavirus saisonniers qui existent chez l'homme. Ce qui pourrait remettre en cause la notion d'immunité collective.

Jour après jour, on commence à en apprendre un peu plus sur le nouveau coronavirus: une étude britannique, publiée ce mardi, montre que l'immunité acquise par les personnes guéries du Covid-19 diminue assez rapidement, en particulier chez les malades asymptomatiques. Cette immunité pourrait ne durer que quelques mois , à l'instar de ce qui se passe pour d'autres coronavirus mieux connus.

La proportion de personnes de plus de 75 ans disposant d'anticorps a diminué de 39%, quand elle n'a diminué que de 14,9% pour les 18-24 ans.

Du 20 juin au 28 septembre, l'Imperial College de Londres et l'institut Ipsos Mori ont suivi 350.000 personnes choisies au hasard en Angleterre, qui se sont testées régulièrement chez elles pour voir si elles disposaient d'anticorps au Covid-19. "Au cours de cette période, la proportion de personnes testées positives pour les anticorps du Covid-19 a diminué de 26,5% ", passant de 6% à 4,4% de la population testée, explique un communiqué. "Ce qui suggère une réduction des anticorps dans les semaines ou les mois suivant l'infection". "L'immunité diminue assez rapidement", a souligné Helen Ward, professeure en santé publique à l'Imperial College London.

Anticorps détectables

L'étude montre aussi que les personnes qui n'ont pas présenté de symptômes liés au Covid-19 sont susceptibles de perdre plus rapidement leurs anticorps détectables que celles qui en ont présenté. Par ailleurs, si toutes les classes d'âge sont concernées par cette baisse d'immunité, les personnes âgées sont plus touchées: la proportion de personnes de plus de 75 ans disposant d'anticorps a diminué de 39%, quand elle n'a diminué que de 14,9% pour les 18-24 ans.