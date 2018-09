L'industrie pharma est-elle fiscalement choyée?

Les faits

Le secteur pharmaceutique est-il choyé par les gouvernements? C’est la thèse que défend l’ONG Oxfam qui épingle les quatre géants du secteur: Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott et Merck . Ensemble, ces firmes auraient, entre 2013 et 2015, soustrait 3,5 milliards de dollars aux autorités fiscales.

Comment? En transférant des bénéfices vers des destinations moins taxées (Pays-Bas, Irlande et Singapour sont cités) et en exploitant certains avantages fiscaux. En Belgique, Janssen Pharmaceutica (filiale de Johnson & Johnson) aurait déduit 2,3 milliards d’euros de ses bénéfices imposables grâce au système de déduction pour les revenus de brevets, ce qui aurait ramené son taux d’imposition à 1 ou 2% seulement.

Le décodage

Les firmes pharmaceutiques ont fait usage des intérêts notionnels et de la déduction des revenus de brevets. Cette dernière a été remplacée en 2016 par la déduction pour les revenus d’innovation. Avec toujours le même résultat: on déduit environ 80% du revenu imposable . D’après une étude du PTB publiée en octobre 2017, Janssen Pharmaceutica a bénéficié en 2016 de 675 millions d’euros d’allégements fiscaux, ce qui lui a permis de ramener son taux de taxation effectif à 3,6% (au lieu de 33,99%). La même année, UCB a obtenu 167 millions d’euros d’allégements, avec pour résultat un taux d’imposition négatif (-0,2%) .

Bruno Colmant, professeur à l’UCL et à l’ULB, était chef de cabinet de Didier Reynders lorsque ces dispositifs ont vu le jour. Ceux-ci n’ont rien d’une dérive, selon lui. C’était même voulu. "C’est un avantage fiscal non seulement légal mais légitime car il a procédé de la volonté du gouvernement de développer la recherche et le développement et surtout d’ancrer le secteur pharma en Belgique. Ces avantages sont désormais utiles à de nombreuses entreprises des trois régions, dont le pôle biotech de Charleroi. Ils bénéficient aussi à d’autres activités de recherche, notamment dans le domaine digital qui est une des priorités du gouvernement."