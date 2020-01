L'intelligence artificielle de Google capable d'aider à la détection du cancer du sein

Les radiologues omettent environ 20% des cancers du sein lors des mammographies, selon l'American Cancer Society, et la moitié des femmes qui se font dépister sur une période de 10 ans ont un résultat faussement positif. Dans le détail, l'outil a permis de déceler 5,7% de faux positifs supplémentaires dans le groupe basé aux États-Unis et 1,2% dans le groupe basé au Royaume-Uni. De même, il a permis de diagnostiquer 9,4% de faux négatifs, soit des tests dont les résultats sont classés à tort comme normaux, en plus dans le groupe américain et 2,7% dans le groupe britannique.