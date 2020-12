"L'opinion envers Galapagos continue de se dégrader"

En cause, on le sait, les problèmes rencontrés pour l’approbation de son produit-phare, le filgotinib, aux Etats-Unis pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde. Hier soir, Gilead , le partenaire de Galapagos a décidé de jeter le gant. La dose de 200 mg nécessaire pour être concurrentiel là-bas ne pourrait être finalement validée par la FDA qu’au terme de nouveaux essais cliniques substantiels en plus de celui actuellement en cours mesurant l’impact de ce traitement sur la fertilité masculine.