L'or rouge pour lutter contre le burn out

Le safran offre des vertus médicinales qui permettent de lutter contre le stress. Asfar développe des solutions buvables et vise le marché des fontaines à eau en entreprise. Pour apporter de la zénitude au bureau.

En 2006, Alain Steyaert plaque tout, cède sa société de pose de parquets et s'envole pour le Maroc où il reprend quelques arpents de terre plantés de safran. Les débuts sont un peu difficiles, mais l'homme ne se décourage pas, plante sa tente au bord du champ et... regarde pousser ses fleurs. Avec passion. "Mon père est un entrepreneur, mais aussi un fou furieux...", s'amuse Louis Steyaert.

Âgé de 25 ans à peine, Louis Steyaert a donc sans doute de qui tenir. Ancien hockeyeur en division d'honneur, mannequin et modèle, formé à la vente "sur le tas", il gère aujourd'hui la société familiale. Établie à Forest dans un bâtiment sans âme et sans apparat, l'entreprise chapeaute une double activité: la fabrication et la vente de vêtements de protection médicale en polypropylène (blouses, masques...) et des compléments alimentaires à base de safran, sous la marque Happi Mood.

18.000 euros Suivant sa qualité, le safran se négocie entre 18.000 et 25.000 euros par kilo.

Si tout le monde connaît cet or rouge, dont le kilo se vend entre 18.000 et 25.000 euros selon la qualité, pour ses vertus culinaires, ses propriétés médicinales sont généralement moins connues. Antioxydant, relaxant, déstressant, le safranal qui est extrait du pistil de ce crocus, permet aussi de lutter contre le cholestérol, aide à la perte de poids, soulage les règles douloureuses et... la gueule de bois.

"Le safranal est totalement naturel et non addictif. Il est utilisé depuis l'antiquité pour ces applications médicinales. Mais aujourd'hui, il est plus communément admis de prendre du Prozac lorsque l'on est trop stressé qu'un produit à base de safranal. Pourtant, les effets sont identiques parce qu'il agit sur les hormones naturelles du corps que sont la dopamine, la sérotonine ou la mélatonine. Les hormones du bonheur", commente Steyaert.

Solution liquide

Certains (para-)pharmaciens le proposent en compléments alimentaires solides, comme le Zaffranax, développé par Oméga Pharma. Mais aucun ne proposait de solution liquide et buvable, plus facile à absorber et mieux assimilable pour l'organisme, parce que le safran a tendance à perdre ses vertus médicinales lorsqu'il est mélangé à un liquide. Mais le laboratoire Asfar est arrivé à mettre au point une solution buvable en collaboration étroite avec le centre de recherche Celabor à Herve.

"Il est plus communément admis de prendre du Prozac lorsque l'on est trop stressé qu'un produit à base de safranal. Pourtant, les effets sont identiques." Louis Steyaert Directeur des opération de Asfar

Le Happi Mood est vendu sous forme d'ampoules buvables sous trois préparations différentes, l'une qui renforce l'élimination des graisses, une autre enrichie en zinc qui aide à la concentration, et la troisième, la base, qui stabilise l'équilibre émotionnel. Le produit est vendu dans les magasins bio, mais surtout en pharmacie. "Parce que les vertus du safran doivent encore être expliquées aux clients. Mais une fois que le pas est fait, le client est fidèle", précise Steyaert.

Avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros - la boîte de 10 ampoules se vend à 20 euros, tout de même -, Asfar est aujourd'hui à un moment charnière de son développement, estime Steyaert. "Nous sommes maîtres de toute la chaîne de production, de la fleur à l'ampoule. Et surtout du brevet qui protège notre produit liquide et sa composition à haute teneur en safranal. C'est notre principal actif. La matière première, nous l'avons. Aujourd'hui, nous devons investir dans le conseil stratégique, le marketing, les forces de ventes...", constate Steyaert.

Fontaines à eau

Parce qu'au-delà du renforcement du réseau de distribution du produit, Asfar lorgne le marché des eaux aromatisées ou enrichies. Et particulièrement le secteur des entreprises. "Le safranal a des vertus avérées tant sur la concentration que sur la relaxation. En cure de 20 ampoules, il permet de lutter contre un état dépressif ou le surmenage. Dilué davantage dans des fontaines à eau sur le lieu de travail, il contribuerait à réduire les prémices du burn-out", assure Steyaert.

Le business plan est dans ses cartons, le stock est disponible, le partenaire fournisseur d'eau est trouvé. Il n'y a plus qu'à... "Le reste, c'est une question de timing et de moyens", confie encore Steyaert. "À ce stade, nous avons besoin d'un soutien financier, mais aussi d'un mentor."