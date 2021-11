La BEI aide la medtech iSTAR Medical à prendre son essor

La Banque européenne d'investissement apporte 20 millions à la société de technologie médicale iSTAR pour l'aider à commercialiser son dispositif contre le glaucome et lancer une étude aux USA.

Après sept ans de développement, d'essais cliniques et d'efforts pour décrocher les sésames réglementaires, iSTAR Medical touche au but: la société de technologie médicale wallonne a commencé récemment à distribuer en Europe son implant de nouvelle génération pour le traitement du glaucome. Pour assurer ce déploiement commercial, l'entreprise a reçu vendredi un soutien appréciable de la part de la Banque européenne d'Investissement (BEI), qui lui a apporté 20 millions d'euros.

Située à Wavre juste à côté du géant GSK, la medtech a reçu il y a dix jours le feu vert des autorités réglementaires européennes pour l'utilisation de son dispositif de chirurgie micro-invasive chez les personnes atteintes de glaucome à angle ouvert. Appelé MINIject, ce dispositif repose sur un implant sans principe actif que l'on introduit dans l’œil grâce à un injecteur, afin de permettre le drainage et de combattre le glaucome. Fabriqué dans un matériau poreux, l’implant, qui est produit à Wavre, n'entraîne pas de problèmes de fibrose, qui surviennent dans 25 à 30% des cas avec les autres dispositifs équivalents de traitement du glaucome. Plus de 100 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie, qui est la cause principale de cécité chez les adultes.

"Nous sommes en train de bâtir une force de frappe commerciale." Michel Vabrabant CEO de iSTAR Medical

Selon le CEO de la société, Michel Vanbrabant, "sept patients ont déjà été traités en Allemagne, pays qui a un potentiel économique important et où le système actuel de remboursement des implants pour le glaucome permet déjà de prendre en charge le MINIject". Reste maintenant à le fournir partout en Europe, ce qui nécessitera une "force de frappe commerciale que nous sommes en train de bâtir", a ajouté Michel Vanbrabant. iSTAR a déjà engagé une équipe de cinq personnes à cette fin et prévoit d'ici un an de doubler ses effectifs, qui sont actuellement de 37 personnes.

Pour l'instant, la société travaille en direct avec de gros hôpitaux, avec une attention portée en particulier sur l'accompagnement des chirurgiens. Pour les étapes suivantes, iSTAR aura éventuellement recours à des accords de licence et de production pour d'autres pays, à partir de 2023.

Cette entrée sur le marché coûter cher. C'est là qu'intervient la BEI, avec ses 20 millions proposés sous la forme d'un financement taillé sur mesure pour les sociétés qui ambitionnent de passer à la vitesse supérieure. Ces prêts un peu spéciaux, appelés "instrument de dette à risque" sont utilisés depuis quelques années par la banque européenne, en complément de ses autres financements plus classiques. Ils sont accordés aux entreprises qui "sont à un tournant et sortent du laboratoire pour développer une activité commerciale", a expliqué Kris Peeters, vice-président de la BEI. Bien que non dilutifs, ils affichent certaines caractéristiques que l'on ne retrouve pas dans les prêts classiques, comme des remboursements à l’échéance ou une possibilité de rémunération du risque pour la banque en cas de bénéfices de la société.

La Belgique pas avant 2023

Les 20 millions de la BEI serviront également à financer une étude qui est en train de démarrer aux USA, où les autorités réglementaires exigent des données cliniques locales. Les résultats seront disponibles en 2025, avec une demande d'autorisation pour le marché américain qui suivra dans la foulée. D'ici là, le déploiement se poursuivra en Europe et dans les pays qui reconnaissent le marquage CE.

Pour la Belgique, il faudra sans doute attendre 2023, le niveau de remboursement pour ce type de dispositif n'étant pas très bien adapté dans notre pays. "Vu la taille du marché et sa fragmentation, le pays n'est pas très attractif pour lancer un nouveau produit, mais vu qu'il s'agit de la Belgique, on va essayer de le faire", a promis Michel Vanbrabant. "Ce prêt pourrait aussi servir de garde-fou si on doit faire face à d'éventuels retards à cause de la situation sanitaire, dans l'attente des prochains milestones", a encore commenté le CEO, qui espère atteindre un niveau de ventes à "30 millions d'euros dans trois ans".

40 millions En septembre 2019, iSTAR avait levé 40 millions d'euros.

En septembre 2019, iSTAR avait levé 40 millions d'euros. De nouveaux actionnaires belges (Gimv Health & Care Co-Invest et BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium) et étrangers (LSP HEF 2 Holding et Earlybird Health) avaient rejoint les investisseurs initiaux (Capricorn Health-Tech, SRIW, SFPI, Investsud et quelques privés).

Aujourd'hui, tous les scénarios sont possibles pour l'avenir de la société. Des discussions sont en cours pour une nouvelle augmentation de capital. Selon Michel Vanbrabant, une IPO reste une possibilité, "mais nous avons également plusieurs autres opportunités très attractives en vue".

Biotech et medtech: un tiers des financements de la BEI pour la Belgique en 2021 C'est un chiffre plutôt impressionnant qu'a communiqué vendredi Kris Peeters, aujourd'hui vice-président de la BEI. Selon lui, pas moins d'un tiers des financements accordés par la Banque européenne d'investissement dans l'UE en 2021 dans le domaine de la pharmacie, des sciences du vivant et des technologies médicales ont pris la direction de la Belgique. "Cette année, la BEI aura octroyé à des entreprises de biotech et medtech situées en Belgique plus de cent millions d'euros, sur un total de 300 millions pour l'ensemble de l'UE", a indiqué l'ancien ministre belge. La liste comprend Univercells (30 millions), Bone Therapeutics (16 millions), Inbiose (15 millions), iSTAR Medical (20 millions), plus un nouveau prêt de 20 millions qui doit encore être signé avec une société de technologie médicale flamande. "Ce montant montre à quel point les capacités de R&D en sciences de la vie et dans les technologies médicales sont devenues exceptionnelles en Belgique", souligne-t-on au sein de la BEI. Depuis 2015, avec le lancement du plan Juncker, la BEI a financé plus de 80 projets innovants de biotechnologie et de technologie médicale à travers l'Europe pour un volume de plus de 2 milliards. Cela qui fait désormais de la banque l'un des principaux bailleurs de fonds dans ce secteur en Europe.