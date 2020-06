La Belgique pourra disposer d'une capacité de tests inégalée grâce à L'ULiège

Une deuxième vague de contaminations au Covid-19 n’étant pas à exclure, que pourrait-on faire pour éviter un reconfinement général? Un des outils qui a manqué au début de la crise du coronavirus, c’est la capacité de tester massivement la population. Un épisode aujourd’hui oublié , puisque la Belgique a non seulement mis en place une capacité de test de dépistage du Sars-CoV-2 qui est l’une des plus importantes au monde, mais bénéficie de surcroit d’une maitrise complète de toute la chaine d’approvisionnement.

Mais on pourrait encore aller – beaucoup – plus loin. L’Université de Liège (ULiège), qui a déjà créé une méthode automatisée de test de dépistage et sécurisé l’approvisionnement des réactifs, a travaillé sur une évolution de son dispositif. Objectif: une capacité potentielle à Liège, d’ici septembre, de 50.000 à 60.000 tests de dépistage par jour, qui sera utilisée en septembre lors de la rentrée académique. Un niveau sans égal dans le monde, qui permettrait de tester régulièrement – au moins une fois par mois – la population de Wallonie, de monitorer la circulation du virus et d’empêcher un reconfinement général en cas de deuxième vague. Avec un second centre en Flandre utilisant cette méthode, ce serait tout le pays qui serait couvert sans problème.