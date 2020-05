La CEO de pharma.be quittera ses fonctions le 30 juin

L'association belge des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes pharma.be a annoncé que sa CEO Catherine Rutten avait décidé de quitter l'association au 30 juin prochain. Après sept ans chez pharma.be, elle souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière, mais elle n'a pas donné plus de précisions.

Positionner la Belgique comme un laboratoire d'innovation

Dans un rapport publié mercredi, pharma.be a fait état des très bonnes performances du secteur, avec cinquante milliards d’euros d’exportations et 3,8 milliards d’euros investis dans la recherche et développement en 2019. La biopharma "pèse" 38.500 emplois directs et plus de 120.000 personnes, en y incorporant les emplois induits et indirects.