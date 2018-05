La Chine donne des ailes à IBA qui remonte la pente

L'action IBA grimpait de 13% en fin de matinée après l'annonce d'un contrat signé en Chine ce qui fait un gain de 45% en moins d'un mois. La firme de Louvain-la-Neuve devrait atteindre ses objectifs de 2018 estime KBC Securities.

Voilà qui devrait mettre du baume au cœur des actionnaires d’IBA mais aussi rassurer ceux chez qui le doute s’était immiscé sur les capacités de la société à rebondir après les quatre avertissements sur résultat lancés les uns à la suite des autres.

IBA a annoncé ce matin la signature d’un contrat pour l’installation en Chine d’une solution compacte de protonthérapie, le Proteus One. Il sera muni des technologies "pencil beam scanning" et "cone beam". Avec la maintenance qui va avec, ce genre de contrat tourne, en général, autour d’un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros.

Bond de 45% en un mois

Le marché a applaudi cette annoncé donnant un coup de fouet à l’action. Elle a bondi de plus de 12% à 23,4 euros. Notons que cela fait déjà quelques semaines que l’action se refait une santé en douce. Depuis le 4 mai, et avant le bond de ce mardi, elle a grimpé de 30%. On atteint 45% avec le gain de ce matin.

Vue en plein écran L'action IBA sur Euronext Bruxelles ces trois dernières années. ©L'Echo

Depuis le début de l’année IBA a donc engrangé des contrats portant sur cinq salles de traitement, soit autant que sur l’ensemble de l’exercice 2017. Lors de l’assemblée générale des actionnaires du groupe qui s’est tenue au début du mois, son CEO, Olivier Legrain a rappelé que 21 projets de protonthérapie étaient en cours d’installation et se poursuivaient comme prévu.

D'autres contrats chinois?

Cerise sur le gâteau. Le partenaire chinois, pourrait ne pas en rester là. Dans son communiqué, IBA signale que China CNNR prévoit en effet de financer et de développer des centres de protonthérapie dans un futur proche. Avec la firme wallonne? "CNNR a le potentiel de devenir un client régulier d’IBA" signalent Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs analystes de KBC Securities. "On a vu quelque chose de similaire avec Proton Partners International (PPI) au Royaume-Uni où IBA a signé plusieurs contrats étalés dans le temps" rappellent-ils.

Toujours devant ses actionnaires réunis en assemblée, Olivier Legrain a réitéré l’intention de la direction d’atteindre un Rebit positif ainsi qu’un bénéfice net pour 2018. On se souviendra que pour l’an dernier, le premier était négatif à hauteur de 4,74 millions d’euros et le résultat s’était traduit par une perte de 39,2 millions contre un bénéfice de 24,4 millions un an plus tôt.

Prévisions 2018 à portée de main

Avec ce contrat chinois, IBA réalisera très vraisemblablement son ambition de renouer avec un résultat positif cette année estiment encore les analystes de KBC. "En prenant comme supposition conservatrice que la société est capable de signer des contrats supplémentaires pour deux chambres de protonthérapie, nous augmentons notre objectif de cours de 20 à 23,5 euros et relevons notre recommandation à 'accumuler' contre 'conserver' avant" concluent les analystes.