La Chine pour relancer IBA?

Jeudi matin, IBA publie ses résultats 2017 après une année émaillée d'avertissements sur résultats. Selon KBC, la Chine pourrait secouer le secteur de la protonthérapie en 2018.

2017 fut une "annus horribilis" pour IBA . Quatre avertissements sur résultats en moins d’un an ont provoqué une dégringolade de l’action qui se traite aujourd’hui autour de 20 euros contre 54 euros en juin 2017. Les causes sont connues: des retards dans les projets de certains clients et un marché plus concurrentiel. La direction de ce leader mondial de la protonthérapie n’est pas restée les bras ballants. Elle a conclu des partenariats avec Elekta et Vinci et a réorganisé son activité de protonthérapie tout en "poursuivant un contrôle très strict des coûts et des gains de productivité".

Mais tout cela prendra quelque temps avant de faire sentir ses effets sur le compte de résultats. Pour 2017, IBA a prévenu, début janvier, qu’elle n’atteindra pas ses prévisions de revenus et que son résultat d’exploitation récurrent (Rebit) sera négatif. Par contre, le carnet de commandes au troisième trimestre était conforme aux prévisions avec 284 millions d'euros pour l’équipement et 682 millions pour les services.

Perspectives pour 2018

IBA promet un retour des jours meilleurs pour 2018 avec un Rebit et un résultat positifs. Cela a déjà plutôt bien commencé avec l’annonce de quatre contrats (un petit en Argentine et trois plus conséquents au Royaume-Uni) qui étaient déjà dans le "pipe" en 2017.

On en saura plus jeudi matin. Sur le coup de 7 heures, la société néolouvaniste publiera ses résultats annuels 2017. On espère également qu’elle donnera, à cette occasion, quelques indications sur ses perspectives pour l’année en cours et au-delà même si, en début d’année, elle a décidé d’interrompre, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration de prévisions financières.

Onze contrats cette année?

Pour 2017, les analystes de KBC Securities tablent sur un chiffre d’affaires en recul de 1,9% à 322 millions d’euros et s’attendent, comme annoncé par la société, à un Rebit négatif qu’ils évaluent à 2 millions d’euros.

Si IBA parvient à maintenir sa part de marché de 44%, cela signifierait pour elle la signature de 11 contrats en 2018. Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs Analystes chez KBC Securities

Après quatre "profit warnings", ils se doutent bien que les prévisions d’IBA seront plutôt conservatives. Toutefois, Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs estiment que la distribution des licences de protonthérapie aux hôpitaux chinois par le gouvernement devrait secouer le marché. On parle de 15 à 20 licences. Il n’est pas spécifié de combien de chambres de traitement il s’agit mais généralement cela concerne des systèmes multi-chambres et donc de gros contrats, précisent-ils. Des clarifications sur ce sujet devraient intervenir début avril.

"Nous nous attendons à ce que le marché de la protonthérapie retourne à ses niveaux de 2016 avec 25 contrats conclus cette année, notent les analystes. Si IBA parvient à maintenir sa part de marché de 44%, cela signifierait pour elle la signature de 11 contrats en 2018. "

Potentiel de hausse de 59%