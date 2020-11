La FDA américaine autorise des anticorps de synthèse d'Eli Lilly

Très prometteurs, les anticorps de synthèse, autorisés temporairement par la FDA, sont considérés comme plus efficaces pendant la phase initiale de l'infection.

Les bonnes nouvelles médicales se succèdent dans la lutte contre le Covid-19. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé lundi une autorisation temporaire à un traitement d'un nouveau genre contre le coronavirus, des anticorps de synthèse fabriqués par Eli Lilly, uniquement pour les malades légers et modérés.

465 Adultes La FDA a accordé une "autorisation pour une utilisation en urgence" au nouveau traitement, sur la base des résultats d'un essai clinique mené sur 465 adultes non hospitalisés.

Ce traitement a été développé spécifiquement contre le nouveau coronavirus, contrairement à d'autres molécules, comme le remdesivir ou la dexaméthasone, qui sont des traitements existants repositionnés.

Lire aussi | Le candidat vaccin de Pfizer et BioNTech donne des ailes à Wall Street

Phase initiale de l'infection

Un peu plus d'un mois après la demande de l'américain Eli Lilly, la FDA a accordé une "autorisation pour une utilisation en urgence" au nouveau traitement, sur la base des résultats d'un essai clinique mené sur 465 adultes non hospitalisés.

Elle est restreinte aux adultes et enfants de plus de 12 ans, d'au moins 40 kg, et qui ont "un risque élevé de progresser vers un Covid-19 sévère et/ou une hospitalisation". Sont particulièrement visés les sujets obèses de plus de 65 ans.

"Les capacités de production sont aujourd’hui limitées et le coût de ces anticorps pourrrait représenter un obstacle important". Michel Goldman Immunologue à l'ULB

Ces anticorps imitent ce que le système immunitaire fait après la contamination par le coronavirus, en allant bloquer la pointe du virus qui lui permet de s'attacher aux cellules humaines et de les pénétrer. Il est considéré comme plus efficace pendant la phase initiale de l'infection, quand les anticorps ont encore une chance de maîtriser l'envahisseur. Il l'est moins pendant la deuxième phase du Covid-19, quand le danger n'est plus le virus lui-même mais la surréaction du système immunitaire qui s'attaque aux poumons et à d'autres organes.

Principe de la sérothérapie

C’est le même principe qui sous-tend les études en cours à l’aide de plasma convalescent. Il est basé "sur le concept de la sérothérapie née au début du 20e siècle permettant de sauver des dizaines de milliers d’enfants de la diphtérie" explique Michel Goldman, immunologue à l'ULB.

Tout savoir sur le coronavirus Pour tout savoir sur l'évolution de la situation sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, lire les dernières news et les décryptages et opinions, rendez-vous dans notre dossier "Coronavirus".

"Ces anticorps sont complémentaires des vaccins dans la lutte contre la pandémie: ils agissent plus rapidement et sont efficaces, même chez les personnes dont le système immunitaire ne fonctionne pas de manière optimale. Mais il reste plusieurs obstacles à franchir pour leur utilisation à large échelle car les capacités de production sont aujourd’hui limitées et le coût de ces anticorps pourrait représenter un obstacle important", ajoute Michel Goldman.

Le traitement d'Eli Lilly, bamlanivimab, se fait en une seule injection par voie intraveineuse. Le président Donald Trump, début octobre, a reçu un traitement similaire, un cocktail d'anticorps monoclonaux développés par la société américaine Regeneron, et qu'il a abondamment vanté après son rétablissement.