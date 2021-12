La Fondation Gates et la Wallonie accordent 12,4 millions à Quantoom Biosciences

Entre la Fondation Gates et Univercells, la belle histoire se poursuit: la nouvelle filiale de la société carolo spécialisée dans les vaccins, Quantoom Biosciences, a annoncé aujourd'hui avoir reçu des subventions de la Fondation du milliardaire philanthrope américain pour 6,7 millions d'euros et de la Région wallonne pour 5,7 millions.

Ce double financement servira à mettre au point de nouveaux procédés de fabrication de vaccins et de traitements à ARN messager moins onéreux . Située à Nivelles et dirigée par José Castillo - co-fondateur d'Univercells avec Hugues Bultot - Quantoom a été créée spécifiquement pour développer des systèmes de production d'ARN messager qui permettront de surmonter les obstacles actuels dans la production de vaccins et de thérapies à base d'ARNm au profit des personnes vivant dans des pays à faible revenu.

L'idée de Quantoom Biosciences est de concevoir un système de production avec des ingrédients et des processus différents. Une sorte de "NevoLine" pour ARN messager, du nom de la première plateforme mise au point par Univercells pour produire à bas coûts des vaccins viraux et des biomédicaments.

Par le passé, la Fondation Bill & Melinda Gates et la Région wallonne ont déjà accordé des subventions pour soutenir des projets d'Univercells, la société mère de Quantoom. À la fin de l'année 2021, les entités du groupe Univercells auront globalement reçu, sur une base consolidée, un montant total de 35,7 millions de la part de la Fondation Gates et 20,1 millions de la part de la Région wallonne. Ces fonds ont permis de soutenir les efforts d’Univercells et de ses filiales pour le développement du bioréacteur scale-XTM et de la NevoLine, ainsi qu'à l’amélioration de procédés de fabrication de vaccins, d'anticorps et de vecteurs viraux.