La Fondation Gates réinjecte 14 millions dans Univercells

La société carolo Univercells et son partenaire Batavia Biosciences reçoivent 14,3 millions de dollars de la Fondation Gates pour fournir des vaccins à bas prix contre la rougeole et la rubéole à partir de leur plate-forme de production NevoLine. Univercells avait déjà reçu en 2016 de cette même fondation un financement de 12 millions pour un vaccin polio.

Un problème de santé publique

Les maladies virales comme la rougeole et la rubéole représentent toujours un problème mondial de santé publique malgré leur prévention via la vaccination. Le manque d’approvisionnement de vaccins abordables freine les programmes de vaccination dans les pays en voie de développement, selon Univercells, qui précise que les technologies actuelles de production de vaccins demandent des coûts d’investissement et d’exploitation élevés et ne constituent pas une solution rentable ou durable pour l’avenir. La plateforme de la société wallonne offre donc une alternative en concevant des usines simplifiées basées sur des technologies de production intensifiées et automatisées.