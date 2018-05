La Justice américaine bétonne le brevet sur l'antiépileptique Vimpat d'UCB

UCB a annoncé mercredi dans un bref communiqué que la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, USCAFC ou CAFC) avait entériné une décision du tribunal d’instance du Delaware d'août 2016 confirmant la validité du brevet américain protégeant l'antiépileptique Vimpat produit par la société biopharmaceutique belge.