La Région wallonne injecte 8,5 millions d'euros dans Celyad

La biotech wallonne Celyad reçoit 8,5 millions d'euros de la Région sous la forme de subsides et de financements. Cet argent permettra notamment de soutenir le développement de nouveaux traitements de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante.

Celyad reçoit 8,5 millions d'euros de subsides et de financements non dilutifs de la Région wallonne, lit-on dans un communiqué. Cet argent tend à soutenir le développement des candidats CAR-T de la biotech spécialisée dans les thérapies cellulaires contre le cancer, dont CYAD-01 et CYAD-02 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante. Il permettra également de financer les approches de prochaine génération actuellement en développement préclinique.