La biotech Acacia parée pour s'attaquer au marché US

Les placements privés d’actions se succèdent à une belle cadence depuis le début d’année sur Euronext Bruxelles et plus particulièrement dans le segment des biotechs.

Petite décote

Pipeline dérisqué

Tout d’abord, le pipeline est dérisqué, ce qui veut dire que les candidats médicaments ont franchi avec succès les phases cliniques et régulatoires et peuvent être commercialisés. Ensuite, il existe des synergies commerciales entre les deux produits. Ils sont en effet destinés, tous les deux, au secteur hospitalier. Et, enfin, l’expérience et le savoir-faire de la direction dans le lancement de produits destinés aux hôpitaux.