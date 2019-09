La biotech Curetis fusionne avec l'américain OpGen

L'américain OpGen , une société de médecine de précision utilisant le potentiel du diagnostic moléculaire au service de la lutte contre les maladies infectieuses, et Curetis , une biotech germano-néerlandaise développeur de solutions de diagnostic moléculaire de haut niveau, ont annoncé mercredi la signature d’un accord définitif visant à regrouper les activités des deux sociétés, sous réserve de l’approbation des actionnaires respectifs et des créanciers de Curetis.

Curetis aura quatre sièges au conseil d’administration de la société fusionnée et deux à OpGen. William Rhodes, l'actuel président de Curetis, sera président. Oliver Schacht, PDG de Curetis, dirigera la société fusionnée.

En pratique, OpGen prend le contrôle de la société germano-néerlandaise, cotée sur Euronext Bruxelles et Amsterdam. L’acquisition sera payée par l’émission de 2,66 millions d’actions nouvelles. Les actionnaires de Curetis détiendront 72,5% de la nouvelle entité. Le siège du groupe sera basé aux Etats-Unis et la cotation se fera au Nasdaq. La société fusionnée aura une valeur de 24 millions de dollars.

Curetis, à l'instar de la société belge Biocartis, se concentre sur le diagnostic moléculaire et a développé son propre laboratoire de poche, appelé Unyvero. Cependant, la mise en place de ces dispositifs dans les hôpitaux et la vente de cassettes ne se passent pas bien.

Début août, Curetis avait désigné la banque d'investissement américaine H.C. Wainwright comme conseiller stratégique dans le but d'évaluer toutes les options stratégiques et tactiques disponibles pour obtenir le financement approprié et les fonds nécessaires à la poursuite des opérations pendant au moins les 12 prochains mois.