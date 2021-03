La biotech Promethera sort de PRJ et crée une nouvelle société

Un remboursement progressif des créanciers

Ce plan va permettre à la biotech de Mont-Saint-Guibert de repartir du bon pied. Une levée de fonds est en cours de finalisation avec des investisseurs, privés et publics, dont la Région wallonne. Une nouvelle société, Promethera Therapeutics, a été mise sur pied pour faciliter la relance. Elle va récupérer tous les actifs de l'ancienne entreprise. "Elle sera la garantie du remboursement progressif des créanciers. Les nouveaux moyens financiers seront consacrés au développement et non aux dettes, mais en même temps, le plan prévoit que la nouvelle société devra consacrer une partie relativement modérée de ses investissements et de plus-value au remboursement de ses créanciers et des anciens actionnaires", explique le directeur scientifique Étienne Sokal, qui a repris les rênes de l'entreprise avec Alain Parthoens (Vesalius Biocapital) et le chinois Zimeng Dong (Co-High Investment) suite au départ de l'ancien management.

Une étude clinique

La prochaine levée de fonds, qui confirmera l'ancrage belge et wallon, doit permettre à Promethera de se focaliser sur l’indication la plus avancée, l'insuffisance hépatique aiguë compliquant une maladie chronique du foie (ACLF), pour laquelle son produit HepaStem à base de cellules souches a déjà enregistré des résultats encourageants lors d’essais cliniques précédents. Une étude de preuve de concept sera achevée dans les deux ans à venir. Elle permettra à la société de récupérer sa valeur perdue suite aux récents évènements. L'ACLF est l’indication pour laquelle Promethera a déjà le plus de données et pour laquelle elle a le plus de chance d’aboutir à une mise sur le marché du médicament. Selon Etienne Sokal, "cette étude vise à avoir des preuves d'efficacité, tout en comprenant mieux les mécanismes d'action et en essayant d'identifier la meilleure population possible pour l'étude de phase 3, destinée à l'enregistrement. Cette étude de preuve de concept est très importante également pour stabiliser tout ce qui tourne autour du manufacturing". Pour assurer son avenir, la biotech s’est par ailleurs allégée de ses filiales à l’étranger et a annulé la construction d’un site de production à Gosselies.