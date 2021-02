La biotech Sequana pompe du cash pour son "alfapump"

Sequana Medical a levé 22,5 millions d'euros via un placement privé pour financer les essais cliniques de son "alfapump", utilisée dans des maladies du foie et du cœur.

En janvier 2020, ensuite, via un placement privé qui lui a permis de lever 19 millions d’euros en vendant son action à 6 euros la pièce , soit une remise de 18% par rapport au cours de bourse. Et, enfin, ce mardi grâce à une opération similaire.

Sérieuse décote

Cette fois, la medtech belge qui a développé une pompe, l’alfapump, permettant d’évacuer les surplus de liquide dans des affections du foie et du cœur, a récolté 22,5 millions d’euros , cinq de plus qu’initialement prévu, en raison, selon elle, de la forte demande de la part des investisseurs. Il n’en reste pas moins qu’avec un prix fixé à 8,5 euros – soit le prix de son IPO réalisé deux ans plus tôt- la décote accordée (23,5%) est conséquente.

Bien entendu, tout le monde n’est pas argenx, et ne peut pas lever plus d’un milliard de dollars sans rabais et voir encore son cours grimper le lendemain. Après avoir dévissé de 18% dans les premières minutes de la séance, l’action Sequana a ensuite effacé une partie de ses pertes et se négociait largement au-dessus du prix du placement.