La biotech anversoise eTheRNA crée une coentreprise en Chine

La société de biotechnologie anversoise eTheRNA a trouvé un partenaire pour le marché chinois: l'entreprise a mis en place une joint-venture avec China Grand Pharma, qui lui permettra d'avoir accès au marché chinois dans sa globalité (Chine, Taiwan, Hong Kong et Macao) pour des programmes de vaccins contre le cancer et les maladies infectieuses. Il est question d'une possible production en Chine. La société de biotechnologie anversoise a également la perspective de paiements d'étapes et de redevances si certains développements de produits sont réalisés.