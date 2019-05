La biotech argenx étoffe son pipeline

Argenx dévoile ses nouvelles ambitions: la biotech gantoise, cotée sur Euronext Bruxelles et membre du Bel 20, a annoncé ce mercredi l’extension de son pipeline de recherche ainsi que la mise en place de deux franchises commerciales dans les domaines neuromusculaire et hématologique. L’annonce a été faite lors d’une journée consacrée aux investisseurs et aux analystes organisée ce mercredi à New York. Elle consacre argenx en tant que "société totalement intégrée active dans l’immunothérapie", selon les responsables de l’entreprise.