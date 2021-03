La biotech argenx freinée dans son élan par la FDA

La FDA se donne jusqu'à la fin de l'année pour examiner le dossier de commercialisation du médicament phare d'argenx. Le marché tablait sur un délai plus court.

Optimisme de façade

"Il s'agit d'une étape importante pour argenx dans notre transition vers une société commerciale et cela nous rapproche de notre mission visant à atteindre les patients atteints de myasthénie grave, une maladie neuromusculaire débilitante", s’est même félicité Tim Van Hauwermeiren , le CEO de la biotech.

En effet, étant donné que la myasthénie grave est une maladie orpheline – entendez par là qu’il n’existe pas de réel traitement pour cette affection-, le dossier déposé par argenx aurait pu bénéficier d’une analyse plus rapide de quelques mois. "Nous avions anticipé un examen accéléré pour ce traitement avec une approbation potentielle en août-septembre", reconnaît Lenny Van Steenhuyse de KBC Securities ("conserver"; 240 euros), qui note que le déploiement commercial se fera donc plus tard que prévu.

Prudence

Pour l’analyste, deux éléments pourraient expliquer ce délai plus long. Une charge de travail plus importante à l’agence en raison de la pandémie, d’abord. Ensuite, bien que l’efgartigimod n’ait pas provoqué de baisses du sérum d’albumine ni une hausse du cholestérol LDL dans ses essais cliniques, deux molécules similaires ont affiché de tels effets. Cela a sans doute engendré une plus grande prudence dans l’examen de cette classe de traitement, les inhibiteurs FcRn.