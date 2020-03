La biotech belge ImmunXperts rachetée par le canadien Nexelis

Basée dans le Biopark de Gosselies, ImmunXperts, qui a reçu le soutien de l'incubateur WBC, a été créée en 2014, par Philippe Stas, Sofie Pattijn et Arno Kromminga. Elle emploie une quinzaine de personnes à temps plein et offre ses services dans une vingtaine de pays à travers le monde. La finalisation de la transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, est attendue pour fin mars. Le CEO de la société est Thibault Jonckheere, qui a précisé que "l'équipe actuelle restera en place et que l'objectif est de poursuivre la croissance de l'entreprise."