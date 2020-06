La biotech wallonne iTeos va faire son entrée sur le Nasdaq

Spin-off de l'UCLouvain et de l'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer, iTeos est spécialisée dans les traitements par immunothérapie contre le cancer . Son QG et toutes ses installations de recherche sont dans le Biopark de Gosselies, mais elle possède aussi un site américain à Cambridge, dans le Massachusetts, où réside le CEO, Michel Detheux.

L'entreprise avait récolté 125 millions de dollars début avril au cours d'un nouveau round, le plus important de l'histoire de la biotechnologie wallonne et même le plus grand tour de capital pour une entreprise en croissance non cotée dans notre pays.