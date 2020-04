La biotech carolo iTeos Therapeutics lève 125 millions de dollars contre le cancer

C’est la plus importante levée de fonds de l’histoire des sciences du vivant en Wallonie. La biotech iTeos Therapeutics a annoncé ce mercredi avoir conclu un financement de série B2 de 125 millions de dollars. Un apport d’argent frais qui servira à soutenir les deux grands programmes de traitements anticancéreux de la société, qui font l’objet d’études cliniques en Europe et aux USA.

Ce nouveau tour de financement voit l’entrée de cinq nouveaux investisseurs américains : RA Capital Management et Boxer Capital – qui ont joué le rôle de leaders –, ainsi que Janus Henderson Investors, RTW Investments et Invus. Ceux-ci ont rejoint les investisseurs précédents, à savoir MPM Capital, HBM Partners, 6 Dimensions Capital, Curative Ventures, Fund+, Vives Louvain Fonds technologique, ains que les invests publics belges SRIW et SFPI. " Les cinq nouveaux investisseurs américains ont investi pour 80 millions de dollars" , selon le CEO d’iTeos, Michel Detheux.

Différents types d'agressions

D'autres programmes précliniques

iTeos avait déjà signé en juin 2018 une levée de fonds de 64 millions d'euros et a reçu plus récemment un total de 15 millions d'euros de la Région wallonne en financement non dilutif. Un premier apport qui a permis l'engagement de plusieurs pointures du secteur biopharma international, la création d'un bureau outre-Atlantique et le lancement d’une ambitieuse stratégie de développement clinique. Toute la recherche et les développements préclinique et clinique sont restés à Gosselies, où travaillent actuellement une quarantaine de personnes. Un chiffre appelé à croître, selon le CEO, qui estime que "tous les scénarios restent possibles après cette levée de fonds", qu'il s'agisse d'une entrée en bourse ou de partenariats avec des big pharmas.