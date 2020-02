La biotech espagnole Minoryx a choisi la Belgique pour son nouvel essai clinique

L’écosystème biotech belge continue de séduire les sociétés étrangères, qui viennent y chercher l'expertise et les moyens permettant de pousser plus avant leur développement. L’exemple de la société espagnole Minoryx, qui a créé une filiale à Gosselies.

En douze mois, la filiale wallonne de la biotech espagnole Minoryx Therapeutics n’a pas chômé: un an après son installation dans le Biopark de Gosselies, la petite équipe belge peut revendiquer le lancement d’un nouvel essai clinique qui est venu s’ajouter à deux études européennes initiées antérieurement.

Fondée en 2011, Minoryx travaille au développement de traitements contre des maladies orphelines neurodégénératives entraînant des troubles moteurs graves pouvant aller jusqu’à une paralysie complète. "Les pathologies ciblées par Minoryx sont des maladies génétiques rares sans aucun traitement existant à ce jour, avec un risque de décès à un stade avancé de dégénérescence" explique Didier Le Normand, administrateur délégué du site belge et CFO du groupe. Son candidat médicament le plus avancé, une petite molécule appelée leriglitazone (MIN-102), cible l'adrénomyéloneuropathie (AMN) qui est la maladie génétique la plus répandue de cette catégorie. L’indication est en phase clinique 2/3 auprès de 116 patients en Europe et aux USA.





Modification d'une molécule

Basée à Mataro, près de Barcelone, Minoryx a déjà levé à ce jour un total de 50 millions d'euros, dont une Serie A soutenue en 2015 par des fonds internationaux tels que Caixa Capital Risc, Ysios Capital, Kurma Partners, Roche Venture et Chiesi Ventures. Son fondateur, le chercheur Marc Martinell, a travaillé avec deux scientifiques académiques sur une molécule utilisée pour le traitement du diabète et l’a modifiée en une nouvelle molécule affichant un potentiel d’action directe sur le système nerveux central.

En 2018, l’entreprise décide de se développer à l’international. Son attention s’est portée vers la Wallonie, dont l’écosystème attire de plus en plus les pépites étrangères. Celles-ci viennent y chercher l'expertise et les moyens - y compris financiers - permettant de pousser plus avant leur développement. Minoryx prend pied en Belgique: un groupe d'investisseurs belges mené par Fund +, rejoint notamment par les fonds publics SFPI, SRIW et Sambrinvest, a injecté 21,3 millions au capital de l’entreprise, qui a ouvert une filiale en Wallonie.

Rétrécissement de la moëlle

Objectif: donner une assise européenne à une étude clinique lancée sur une nouvelle indication de la même molécule. Celle-ci, la maladie Ataxie de Friedreich est une autre maladie neurodégénérative, qui se traduit par un rétrécissement de la moëlle épinière. L'étude est pilotée par le site belge et la Région wallonne a octroyé un subside. "Elle comprend 39 patients dans cinq pays, dont un site en Belgique (Erasme) avec le professeur Massimo Pandolfo" commente Delphine Van den Eede, qui dirige l’essai. "Le paramètre principal est la mesure de la moëlle épinière par IRM. On regarde aussi comment évolue le patient sur les plans motorique et de la force musculaire et on procède à des examens poussés par des biomarqueurs".

"Pour l'adrénomyéloneuropathie, on recense environ 10.000 patients dans les sept principaux pays mondiaux" ajoute Didier Le Normand. "Pour l’Ataxie, la prévalence est de 1 sur 40.000 naissances. Il s’agira d’un traitement innovant pour la vie, qui vise à ralentir et à arrêter la maladie. Et donc à retrouver une capacité motrice plus normale, sans pour autant arriver à une guérison."

Les résultats des différentes études seront connus fin de l’année. La molécule a obtenu l’indication de médicament orphelin pour les trois indications de la part des agences réglementaires américaine (FDA) et européenne (EMA). Dans la perspective d’une future mise sur le marché des traitements, la société vise la construction d’une organisation européenne avec un rôle central opérationnel de son entité belge. Ce qui nécessitera une nouvelle levée de fonds en 2021, en cours de préparation.

