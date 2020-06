La biotech flamande eTheRNA lève 34 millions

La biotech flamande eTheRNA Immunotherapies, située à Niel, près d'Anvers, a levé 34 millions d'euros de capital supplémentaire pour accélérer le développement de son candidat vaccin contre le Covid-19 et de ses traitements par immunothérapies contre le cancer.

La société a été créée en 2013 par le Professeur Kris Thielemans, comme spin-off de la VUB. Elle a déjà levé plus de 37 millions de dollars ces dernières années. Elle est aujourd'hui la pierre angulaire d'un consortium international travaillant depuis fin mars sur un vaccin par voie intranasale contre le Covid-19. Ce vaccin est censé protéger contre les futures variations du virus. Les tests sur les humains sont prévus début de l'année prochaine.

Ses actionnaires existants sont le fonds néerlandais Life Science Partners, Fund+, PMV, l'allemand Boehringer Ingelheim Venture Fund et l'américain Omega Funds. Ils ont participé au nouveau tour. Les nouveaux-venus sont: Grand Decade, la filiale pharmaceutique de China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings, BNP Paribas Fortis Private Equity, la société d'investissement chinoise Yijing Capital et la société d'investissement américaine Novalis LifeSciences.