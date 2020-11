La biotech française Op2lysis va faire de la R&D en Wallonie

La start-up proche de la phase clinique lève un peu plus d'un million avec Noshaq et BeAngels parmi les contributeurs.

La biotech française Op2lysis met un pied en Belgique et, plus précisément, en Wallonie. Elle a l'intention d'y transférer la majorité de ses activités de Recherche & Développement à un horizon de 6 à 12 mois. Si l'écosystème développé dans ce secteur en Région wallonne a manifestement séduit Op2lysis, la biotech a aussi séduit elle-même des investisseurs belges ou wallons. C'est ainsi que l'invest liégeois Noshaq et le réseau de business angels belge BeAngels ont participé à la nouvelle levée de fonds de l'entreprise, qui s'est établie à un peu plus d'un million d'euros.