La biotech liégeoise Artialis en restructuration

Levée manquée

Du coup, sa trésorerie a commencé à se tendre. Le modeste bénéfice d'exploitation qu'elle avait engrangé en 2016 a cédé la place à une perte en 2017 et 2018. Sa marge brute a chuté de 1,6 à 1,1 million entre 2016 et 2017, avant de se redresser à 1,5 million l'année suivante. Ses résultats 2019 n'ont pas encore été publiés. Mais sa direction a dû d'ores et déjà se résoudre à réduire la voilure. Elle a gelé l'activité de recherche & développement (les kits de diagnostic), pour se recentrer sur l'activité de services qu'elle avait déployée par ailleurs: études et essais précliniques et cliniques pour compte de tiers. Dans le même temps, elle a réduit son effectif, revenu de 22 à 10 personnes.