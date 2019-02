La biotech namuroise Vésale Pharma prend pied sur le marché mexicain

La biotech wallonne spécialisée dans le développement et la production de probiotiques a conclu un important accord avec la société mexicaine Grin Laboratorios. Ce contrat de 4 millions d’euros prévoit que l’entreprise mexicaine, qui fait partie du groupe indien Lupin, distribuera pendant cinq ans un des produits historiques de Vésale.

Vésale Pharma poursuit son expansion sur le continent américain: la biotech wallonne spécialisée dans le développement et la production de probiotiques a conclu un important accord avec la société mexicaine Grin Laboratorios, qui assurera la commercialisation d’un des produits phares de la société namuroise.

Un marché en forte croissance

Les probiotiques sont des micro-organismes présents principalement dans la flore intestinale, qui apportent un effet bénéfique sur la santé. Ils sont de plus en plus prisés, notamment aux Etats-Unis. Au niveau mondial, ils représentent un marché en forte croissance qui devrait atteindre 50 milliards de dollars en 2020 et 100 milliards en 2030. Ils ne sont soumis à aucune régulation, mais font l’objet d’une littérature scientifique abondante.