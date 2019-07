La biotech néerlandaise AM Pharma lève 116 millions d’euros, une levée de fonds record pour le secteur en Europe.

La biotech néerlandaise AM Pharma vient de boucler une levée de fonds record pour le secteur en Europe: elle a récolté 116 millions d’euros avec le concours actif de Andera Partners (anciennement Edmond de Rothschild) et Life Sciences Partners (LSP). Parmi les actionnaires existants, Forbion, Ysios Capital, Kurma Partners, ID Invest Partners, BB Pureos Bioventures et Gilde Healthcare ont contribué à l’opération.