La biotech vétérinaire carolo TheraVet lancera son premier produit en 2021

La société de Charleroi lève 4 millions supplémentaires pour accélérer le développement de ses deux gammes de produits vétérinaires.

TheraVet, une biotech vétérinaire spécialisée dans les traitements des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, entend mettre sur le marché son premier produit pour le deuxième trimestre 2021. Appelé Biocera-Vet, ce produit est un substitut osseux synthétique injectable et autodurcissant, qui ciblera dans un premier temps les chirurgies osseuses.

Spécialisée dans la santé animale, la société créée par Enrico Bastianelli – fondateur et ancien CEO de Bone Therapeutics – vient de lever 4 millions d'euros pour assurer le développement clinique de ce dispositif médical vétérinaire, ainsi que d’un autre candidat produit qui devrait être commercialisé en 2022. Ce financement est constitué d’une augmentation de capital à hauteur de 1,9 million d'euros menée auprès des actionnaires historiques de la société, à savoir le fonds Theodorus III, Innovation Fund, les fonds d’investissement régionaux Financière Spin-Off Luxembourgeoise et Luxembourg Développement Europe 2, ainsi que des business angels. Le tour de table est complété par des financements non dilutifs accordés par la Région wallonne à hauteur de 2,1 millions. Avec ce nouveau financement, TheraVet a levé, depuis sa création en 2017, un total de 7,3 millions.

"Pour le Biocera-Vet, nous sommes en train de finaliser les aspects de production, notamment les stabilités, pour espérer obtenir jusqu’à cinq années de date de péremption", explique Enrico Bastianelli. Si les dispositifs médicaux sont peu réglementés dans le secteur vétérinaire, TheraVet compte néanmoins réaliser une étude clinique, "afin de donner, à l'occasion du lancement du produit, des informations bien structurées sur les cas de chirurgie osseuse" poursuit le CEO. "Dans ce domaine, nous visons plus particulièrement l’arthrodèse, qui consiste à faire fusionner une articulation, quand par exemple un chat se casse le coude et que les réparations sont très compliquées. Autre intervention recherchée: les ostéotomies correctives, des opérations pour corriger la déviance d’un os ou d’une articulation."

Des autogreffes

Le marché de la chirurgie osseuse de l’animal de compagnie est estimé aux USA et en Europe à 2 millions d’interventions chaque année, dont environ 30 à 40% nécessitent une greffe osseuse. "Les pathologies osseuses sont nombreuses et sont principalement traitées aujourd’hui par les autogreffes, à savoir que l’on utilise l’os de l’animal comme substituts osseux pour combler le trou. On offre ici une alternative beaucoup moins traumatisante. Nous utilisons un produit qui a quasiment les mêmes propriétés de formation osseuse et les retours sont très positifs", précise le patron de TheraVet.

Outre la chirurgie osseuse, TheraVet cherche également à cibler avec son ciment synthétique l’ostéosarcome, le cancer des os le plus fréquent chez le chien. Là aussi une étude clinique a été lancée. L’ostéosarcome représente 85% de tous les cancers osseux canins. Il y aurait environ 10.000 cas par an en Europe et autant aux USA. Ce cancer, très agressif, est à l’origine de fractures pathologiques et de douleurs aigües. La durée de survie moyenne de l’animal sans traitement se situe entre 4 et 5 mois et moins de 10% des chiens atteints d’ostéosarcome survivent 1 an.

Deux produits candidats

Bien qu'étant une société très jeune, TheraVet possède deux produits candidats en portefeuille. Elle développe également un traitement visco-antalgique (appelé Visco-Vet) à base d’acide hyaluronique de nouvelle génération conçu pour réduire la douleur et la boiterie associées à l’arthrose chez le chien. Actuellement, les traitements de l’arthrose chez le chien sont la plupart du temps limités à la gestion de la douleur.

L'entreprise, qui est articulée sur un modèle de gestion et de sous-traitance, emploie pour l'instant sept personnes en Belgique et une aux États-Unis.

Il s'agit d'une pathologie déjà répandue -avec 20% des chiens adultes qui en souffrent- qui est de surcroît en progression avec l'augmentation de la durée de vie des animaux. TheraVet espère lancer la dernière phase du développement clinique en Europe (une étude contrôlée randomisée) au cours du premier semestre de l'année prochaine. Ce gel, qui s'injecte de façon locale en intra-articulaire, devrait arriver sur le marché dans la seconde moitié de 2022.