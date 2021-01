La chimie-pharma fortement touchée par le Brexit

Déjà impactées par le Brexit, les exportations du secteur chimique et pharmaceutique vers le Royaume-Uni ont reculé de 23% entre janvier et septembre 2020.

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, les exportations du secteur chimique et pharmaceutique vers le Royaume-Uni ont chuté de 23%, selon essenscia, la fédération sectorielle belge de la chimie et des sciences de la vie, qui estime que "l'impact économique du Brexit se fait donc déjà clairement ressentir".

-23% Les ventes du secteur chimique et pharmaceutique vers le Royaume-Uni ont chuté de 23% entre septembre et janvier 2020, contre une baisse de 16% pour le total des exportations.

En 2019, les exportations du secteur chimique et pharmaceutique vers le Royaume-Uni étaient déjà en baisse de 10% par rapport à l'année précédente. De janvier à septembre 2020, cette tendance négative s'est poursuivie, relève essenscia, qui s'est basée sur les chiffres de la Banque nationale pour son analyse.

En comparaison, le total des exportations belges vers le Royaume-Uni n'a diminué "que" de 16% à la même période l'année dernière. La baisse des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques est donc beaucoup plus importante que la moyenne, constate essenscia. La fédération souligne toutefois que pour 2021, on a évité le pire scénario d’un "no-deal" qui aurait entraîné des taxes à l’importation.

Part plus petite dans l'ensemble des exportations

En 2015, l'année précédant le référendum du Brexit, le Royaume-Uni, partenaire commercial historiquement important, représentait encore 7,5% des exportations totales du secteur chimie et pharma. L'année dernière, cette part des exportations sectorielles n’atteignait plus que 4,7%. Les produits chimiques et pharmaceutiques représentent toujours 23,8% de l’ensemble des exportations belges vers le Royaume-Uni mais en 2015, ce pourcentage était encore de 28%.

La baisse des exportations se fait sentir dans toutes les catégories du secteur, tant dans l’industrie pharmaceutique (-29%) que dans celle des matières plastiques (-23%) et des produits chimiques (-22%).

Hausse des importations due aux vaccins

Du côté des importations, on constate également une diminution de 20 à 25 % pour les matières plastiques et les produits chimiques, ce qui correspond à la baisse des autres secteurs.

En revanche, les importations de produits pharmaceutiques, en particulier de vaccins, ont plus que doublé au cours des neuf premiers mois de l'année dernière. Cela est principalement dû à la position de notre pays en tant que plaque tournante internationale dans le développement et la distribution des vaccins contre le coronavirus.

Depuis le 1er janvier, il existe deux systèmes d'enregistrement REACH distincts dûs au Brexit.

Environ 60% de l’ensemble des exportations de vaccins du Royaume-Uni avaient pour destination la Belgique, tandis que la part des États-Unis a fortement diminué, passant de 65% à 12%.

Une charge administrative

L'impact négatif du Brexit pour le secteur de la chimie et des sciences de la vie est également perceptible au niveau administratif: contrôles douaniers supplémentaires et donc risque accru de retards dans le processus logistique, complexité supplémentaire dans l'application des règles d'origine, et surtout un doublement des procédures administratives et des coûts d'enregistrement associés en matière de législation sur les produits. Depuis le 1er janvier, il existe, en effet, deux systèmes d'enregistrement REACH distincts dûs au Brexit : EU REACH et UK REACH.