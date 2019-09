La communication dans les biotechs n'est pas une science innée

L’essor des sociétés de biotechnologie en Belgique et en Wallonie a créé une situation complexe pour de nombreux professionnels de la communication, complètement étrangers aux codes, aux enjeux et aux modes de fonctionnement du monde du médicament et de l’industrie de la santé. Ces dernières années, on a pu ainsi assister à quelques "couacs" retentissants dans la communication de certaines sociétés biopharmaceutiques.