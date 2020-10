La crise du Covid a poussé les besoins de la pharma en Wallonie et à Bruxelles

Les secteurs de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie recrutent. On le sait depuis des années, mais la crise du coronavirus a encore multiplié les besoins: en 2020, année cataclysmique sur le front de l’emploi s’il en est, ces trois branches ont ouvert 2.150 postes, selon les résultats de l’enquête emploi annuelle de la fédération régionale de la chimie et des sciences de la vie, essenscia Wallonie-Bruxelles . C’est 700 de plus qu’en 2019, soit une hausse de 50%.

Des investissements en bioproduction

Pas forcément des jobs hautement qualifiés

"L’enseignement supérieur ne se saisit pas non plus d’un certain nombre de matières que nous devons enseigner en formation continue alors que ce sont devenus des classiques."

Adapter l'enseignement

Comme la bonne santé de l’industrie de la chimie et des sciences de la vie se confirme année après année, cela fait déjà un certain temps que ces secteurs connaissent une certaine tension pour combler les besoins en matière de talents . "Il convient notamment d’investir massivement dans la formation continue et de revaloriser l’enseignement qualifiant auprès du grand public et de mobiliser l’enseignement supérieur pour qu’il propose des programmes en adéquation avec les besoins des entreprises tels que l’alternance", poursuit Frédéric Druck.

"Il y a déjà des initiatives dans l’enseignement, mais on souhaiterait qu’il y ait une plus grande agilité dans l’enseignement supérieur pour s’adapter aux besoins de l’écosystème local. On essaie ainsi de mettre en place un projet de bachelier en alternance spécifiquement orienté en production, mais on nous a rétorqué qu’il y avait tout un processus à suivre et qu’on ne pouvait pas lui donner la priorité pour le mettre en place rapidement. L’enseignement supérieur ne se saisit pas non plus d’un certain nombre de matières que nous devons enseigner en formation continue alors que ce sont devenus des classiques, comme les outils technologiques que nous utilisons dans nos labos et nos outils de production", conclut l'administrateur délégué d’essenscia Wallonie-Bruxelles.