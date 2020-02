La crise du coronavirus ne menace pas (encore) la disponibilité des médicaments

Le ralentissement de la production chinoise commence à peser sur l'économie mondiale. Pour les entreprises occidentales présentes en Chine, la crise du coronavirus (près de 1.900 morts à ce jour), s'apparente de plus en plus à un "cauchemar logistique". Un sondage de la Chambre de commerce américaine de Shanghai révèle que 78% des entreprises américaines présentes dans l'est de la Chine n'ont pas assez de main-d'oeuvre pour faire tourner normalement leurs lignes de production.