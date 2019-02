La croissance des revenus est encore au rendez-vous chez UCB

En 2018, le groupe pharma a signé une cinquième année consécutive dans le vert avec des revenus en hausse de 2% sur un an à 4,6 milliards d'euros. UCB se dit également prêt à lancer six nouveaux traitements sur le marché dans les cinq années à venir.

Après un début d'année poussif , UCB est parvenu à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Le chiffre d'affaires de la société pharma termine l'année 2018 sur un gain de 2% par rapport à l'année précédente à 4,63 milliards d'euros, soit le haut de la fourchette du pronostic fourni par UCB en cours d'exercice. A taux de change constants, la hausse est même de 5%. L' Ebitda récurrent a augmenté de 2% à un peu mois de 1,4 milliard. UCB misait sur un chiffre entre 1,3 à 1,4 milliard euros. Du côté du bénéfice net , il a grimpé en 2018 de 7% sur un an pour terminer l'année à 823 millions euros.

Les deux produits phares du groupe coté à Bruxelles, à savoir le Cimzia, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde, et l'antiépileptique Vimpat ont une nouvelle fois soutenu la croissance d'UCB. Les ventes du Cimzia ont atteint 1,45 milliard d'euros en 2018, contre 1,42 un an auparavant. Pour le Vimpat, qui vient de faire ses premiers pas sur marché chinois, UCB annonce avoir dépassé le milliard d'euros de vente (1,1 milliard d'euros) par rapport au 976 millions dégagés en 2017. Les autres traitements du groupe ont aussi affiché une croissance de leurs ventes, avec une mention spéciale pour le Briviact. Cet autre antiépileptique estampillé UCB a vu le résultat de ses ventes passé en un an de 87 millions d'euros à 142 millions.