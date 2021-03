La direction de GSK tente de rassurer les syndicats

Deux assemblées générales des travailleurs ont été organisées ce mardi matin sur les sites de GSK à Rixensart et à Wavre , en raison d'inquiétudes des syndicats quant à la délocalisation prochaine hors de Belgique de certains départements et produits. Les travailleurs affiliés à la FGTB Chimie – qui avait déposé un préavis de grève – se sont croisé les bras durant la journée. Certains représentants syndicaux estiment que le groupe est engagé dans un désinvestissement dans la filière vaccin, qui s'illustrerait par la place modeste de GSK dans la course au vaccin contre le Covid-19.

Le vaccin Curevac arrive

"Mais dans le même temps, nous avons annoncé la production sur notre site de Wavre de 100 millions de doses du vaccin de Curevac. Et nous allons aussi recevoir le vaccin RSV (virus respiratoire syncytial), celui contre la méningite et de nouveaux adjuvants" a encore relevé Elisabeth Vandamme, en ajoutant que d'autres mouvements auront lieu au sein du groupe puisque le site historique de Rixensart, plus ancien, ne devrait plus abriter à l'avenir que de la R&D et plus de production.