La famille Van Rompay et Noshaq attirent une nouvelle biotech à Liège

La petite biotech explore une voie prometteuse de la médecine et de la pharmacie: celle des vésicules extracellulaires, des particules de taille nanométrique sécrétées par différentes cellules in vitro et in vivo. Considérées par le passé comme des sous-produits sans intérêt de la machinerie cellulaire, ces vésicules, aussi appelés exosomes, ont attiré l'attention des scientifiques car elles transportent des informations importantes. D'où l'idée de les utiliser comme alternatives potentielles aux cellules souches et aux médicaments biologiques.