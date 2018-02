La fièvre boursière continue pour Mithra

Les résultats attendus de tests cliniques ont retenu l’attention de certains investisseurs, tout comme les fusions et acquisitions dans le secteur.

Où s’arrêtera l’action Mithra? Mardi, le titre a encore grimpé , ce qui permet à la société biopharmaceutique s’afficher à présent une hausse de 34% de son cours boursier en sept séances de cotation . Depuis le début de l’année, Mithra a progressé de plus de 100%. L’approche de la publication des résultats annuels de la société liégeoise, attendus vendredi matin, alimente la spéculation.

Mais ce n’est pas tout. Dans le courant de l’année, Mithra devrait publier les résultats de la phase 3 des tests relatifs à sa pilule contraceptive Estelle pour le marché européen. Rappelons que l’aboutissement de la phase 2, annoncé le 8 février, s’était avéré prometteur . L’approche des échéances décisives à venir conduit certains investisseurs à prendre plus de risques en montant au capital de Mithra. Et comme les actionnaires déjà présents ne souhaitent nullement vendre leurs parts, la forte demande pousse rapidement le cours de Bourse à la hausse.

Analystes bienveillants

Par ailleurs, certains investisseurs se positionnent sur les biotech dans l’espoir de toucher une prime élevée en cas d’offre publique d’acquisition (OPA). En début d’année, le japonais Takeda avait proposé de reprendre TiGenix pour 520 millions d’euros. Ensuite, Ablynx a fait l’objet d’une offre du français Sanofi pour 3,9 milliards d’euros. Une telle frénésie de fusions et acquisitions attire généralement des acheteurs parmi les actions de sociétés du même secteur. Le titre Bone Therapeutics en a d’ailleurs aussi bénéficié récemment.

Enfin, trois des quatre analystes qui suivent Mithra sont bienveillants à son égard. Kempen conseille d’acheter le titre et le voit arriver à 15 euros. Degroof Petercam recommande également d’acheter l’action et fixe un objectif de cours de 17 euros. KBC Securities est aussi à l’achat, avec un prix cible de 17,50 euros. Seul ING se contente d’un avis à "conserver" et d’un objectif de cours de 10 euros.